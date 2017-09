Prova a ripulire negozio di parrucchiere, 49enne in manette

Dovrà rispondere del reato di furto aggravato il romano di 49 anni arrestato alle prime luci di ieri martedì 26 settembre in un negozio di parrucchiere ad Ostia. L'arresto poco dopo le 5:30. Allertate le forze dell'ordine gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Lido di Roma sono intervenuti in via Costanzo Casana per un furto in atto. All'interno dell'esercizio commerciale hanno sorpreso l’uomo intento a trafugare numerosi oggetti per poi arrestarlo.