Ladro rompe vetri delle auto al parcheggio del circolo sportivo: messo in fuga da una automobilista

Predone all'opera nel parcheggio di un circolo sportivo dell'Eur. È accaduto in un'area di sosta privata della via del Mare. Qui un ladro solitario ha preso di mira le vetture parcheggiate distruggendo il finestrino di una prima macchina, dalla quale ha rubato uno smartphone. Poi ha puntato una seconda vettura all'interno della quale c'era una borsa. A mettergli i bastoni fra le ruote la proprietaria della stessa con la quale ha ingaggiato una collutazione che lo ha costretto a rinunciare al secondo furto.

In particolare il predone è entrato in azione intorno alle 17:55 di lunedì 10 dicembre. Consumato il furto nella prima vettura, il ladro ha però dovuto fare i conti con la automobilista proprietaria della seconda vettura presa di mira. Spintonata in terra la donna è riuscita a metterlo in fuga, senza riportare ferite. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Esposizione di Polizia. Ascoltata la vittima gli agenti indagano per risalire all'autore del furto.