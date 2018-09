Prati: ladro di pacchi nel furgone del corriere espresso

Un ladro di pacchi del corriere espresso. Il tentativo nel pomeriggio di sabato 22 settembre quando i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un cittadino uruguaiano, di 42 anni, perché sorpreso a rubare da un furgone di una ditta di spedizioni, in sosta, in piazza Cavour, a Prati.

Furto furgone corriere espresso

Nello specifico, il 42enne, già noto alle forze dell’ordine, ha approfittato della momentanea assenza dell’autista di un furgone di un corriere espresso, allontanatosi per consegnare un pacco in un esercizio commerciale, per rubare due scatole dal vano posteriore, con all’interno, un tablet e una stampante.

Ladro in manette a piazza Cavour

Per sua sfortuna però, è stato notato dai Carabiniere che, transitavano in quel momento, che lo hanno subito bloccato, recuperando la refurtiva. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere di furto aggravato.