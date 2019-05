San Vittorino: ruba le offerte dei fedeli dal Santuario, in manette ladro seriale

Un filo in corda con attaccato sia del nastro adesivo che una potente calamita. Questo l'attrezzo del mestiere con il quale un ladro seriale rubava le offerte dei fedeli del Santuario Nostra Signora di Fatima. Siamo a San Vittorino Romano, nel VI Municipio delle Torri. Ad essere arrestato dai Carabinieri della locale stazione è stato un 52enne residente in una cittadina dei Castelli Romani, dovrà rispondere di furto aggravato.

Allertati dai religiosi che avevano notato un uomo che si aggirava vicino alle cassette votive con degli arnesi in mano, i Carabinieri sono intervenuti presso il Santuario “Nostra Signora di Fatima” sorprendendo l’uomo a rubare le monete dall’offertorio, utilizzando il filo in corda su cui aveva attaccato sia del nastro adesivo che una potente calamita.

Nelle tasche del ladro venivano rinvenuti, e sequestrati, 70 euro e agli attrezzi utilizzati per compiere il furto.

A termine del rito direttissimo, l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma a Genzano dove è residente e su richiesta dei Carabinieri di San Vittorino è stata adottata anche la misura di prevenzione del Foglio di Via obbligatorio con divieto di ritornare nel Comune di Roma per 2 anni.

Sempre i Carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano hanno arrestato anche un cittadino extracomunitario, di 32 anni, per stalking ed estorsione ai danni di una giovane donna, e denunciato in stato di libertà un cittadino italiano per ricettazione e riciclaggio di parti di autovetture e per gestione illecita di rifiuti pericolosi.

L’uomo, a cui è stata sequestra una vasta proprietà dove svolgeva l’attività illegale, nascondeva anche un trattore risultato rubato. Sono in corso le indagini dei militari per stabilire le responsabilità di eventuali complici.