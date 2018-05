Shopping nei negozi del centro commerciale senza passare per le casse, ladro in manette

Shopping al Parco Leonardo senza passare per le casse. Sono stati i carabinieri ad arrestare un 56enne romano, già noto alle Forze dell’Ordine e sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma per precedenti reati contro il patrimonio, sorpreso a rubare capi di abbigliamento in vari esercizi commerciali del centro commerciale di via Donato Bramante a Fiumicino. L’uomo, che evidentemente non ha ancora perso il “vizietto”, è stato arrestato e la refurtiva interamente restituita ai legittimi proprietari.

Controlli dei carabinieri ad Ostia

L'arresto del 56enne è arrivato nell'ambito dell'intesa attività di controllo del territorio predisposta dai Carabinieri del Gruppo di Ostia nel territorio di Ostia e Fiumicino. Nel corso delle quotidiane attività, i militari dell'Arma hanno fatto scattare le manette ai polsi di uno studente romano di 20 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Giovane spacciatore di hashish

All’esito di una mirata e prolungata attività di monitoraggio dettata da un anomalo e frequente andirivieni di persone, i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione del giovane e, a seguito della perquisizione operata con l’aiuto dei cani antidroga del Nucleo

Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno rinvenuto numerose dosi di hashish e tutto il materiale utile per il confezionamento delle dosi. La droga è stata sequestrata mentre il pusher è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.