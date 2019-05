Pausa caffè amara: si ferma al bar e gli rubano la moto, insegue il ladro e lo fa arrestare

Una pausa caffè che poteva essere amara ma che per fortuna non lo è stato. E' accaduto in via della Bufalotta dove gli agenti del Commissariato Fidenre di Polizia sono stati allertati da un cittadino che inseguiva un uomo che gli aveva appena rubato la moto.

Intervenuti tempestivamente gli agenti del Commissariato Fidene Serpentara sono riusciti a bloccare ed arrestare il ladro, un uomo di 48 anni. Questi, poco prima, approfittando di una pausa caffè del derubato, era salito a bordo dello scooter e, forzando il blocchetto di accensione, era riuscito ad accendere il mezzo e a fuggire: non aveva però considerato il traffico e la prontezza di riflessi della vittima che, accortasi dell’accaduto, aveva chiamato il NUE e l’aveva inseguito.

Il ladro, identificato in un 48enne romano, dovrà rispondere del reato di tentata rapina impropria.