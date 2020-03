Ladro ruba lastra di rame dal monumento dedicato ai caduti per la Resistenza

Ladro senza scrupoli all'Ardeatino dove un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare una lastra di rame di una scultura dedicata ai Caduti per la Resistenza. A finire in manette un 41enne, arrestato dagli agenti del Reparto Volanti della polizia mentre si allontanava con una lastra di marmo dal monumento dello scultore Tamburrini, di largo Bompiani, dopo averlo danneggiato.

L’uomo con precedenti specifici di polizia, era stato notato nell'area di via delle Sette Chiese con una torcia sulla fronte sorretta da una fascia elastica, da un cittadino che, dall’abitazione dei propri figli, aveva udito forti rumori provenienti dalla strada. I poliziotti, guidati dalla sala operativa della Questura, in breve sono giunti sul luogo, riuscendo così a cogliere l’uomo mentre si allontanava con la lastra appena asportata.

Gli agenti lo hanno perquisito e hanno trovato occultati nei suoi indumenti una pinza ed una tenaglia.

Identificato per un 41ennne romeno, il ladro è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.