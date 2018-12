Shopping al centro commerciale senza passare per le casse, arrestato minorenne

Shopping senza passare per le casse al centro commerciale Parco Leonardo di Fiumicino. Il ladro è un ragazzo minorenne ed è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Ostia in flagranza di reato. Il giovane, entrato in un negozio della galleria commerciale, aveva tentato di asportare alcuni capi di abbigliamento rimuovendo dagli stessi i dispositivi antitaccheggio.

Il ladro è stato arrestato dai militari nel parcheggio antistante la galleria commerciale di viale Donato Bramante ed accompagnato presso il Centro Prima Accoglienza Virginia Agnelli, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.