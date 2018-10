Chiude cancello con un lucchetto: ladro resta in trappola e fallisce colpo nel supermercato

Ha prima rotto il lucchetto dell'area di ingresso e poi ha richiuso il cancello mettendoci il suo lucchetto. Divelta la porta del supermercato è entrato all'interno ed ha cominciato a rubare. A tentare l'ingegnoso furto un 28enne nato a Roma, fermato in flagranza di reato mentre rovistava abiti nel supermarket. Il tentativo intorno alle 3:00 della notte fra il 9 ed il 10 ottobre al Lidl di via Casilina, nella zona di Torrespaccata.

Ladro al Lidl della via Casilina

A notare qualcosa di strano è stata una guardia giurata, che si è accorto del lucchetto anomalo con il quale era stato chiuso il cancello di ingresso all'area di parcheggio del supermercato. Allertata la centrale operativa del 112 sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del Commissariato Casilino di Polizia. Ispezionato il perimetro del supermercato i poliziotti hanno quindi visto la porta dell'esercizio commerciale divelta notando una persona all'interno.

Ladro in trappola al Lidl di Torrespaccata

Entrati nel supermarket i poliziotti hanno quindi avuto vita facile, fermando in flagranza di reato il ladro mentre rovistava nel reparto abbigliamento del Lidl. Identificato in un 28enne nato a Roma, senza fissa dimora, è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato.