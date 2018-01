Santa Maria Maggiore: rapina due persone e scappa, nelle tasche un tablet e telefoni rubati

Quando la polizia è arrivata sul posto della segnalazione di rapina ha trovato un uomo che rincorreva un ragazzo al grido di "Al ladro, fermatelo". All'inseguimento del fuggitivo si sono quindi messi gli agenti che lo hanno poi bloccato non senza difficoltà trovandogli indosso telefoni ed un tablet rubati. E' accaduto nel primo pomeriggio di ieri 9 gennaio a Santa Maria Maggiore, nella zona dell'Esquilino. A finire in manette un cittadino del Gambia di 19 anni.

Rapinatore all'Esqulilino

In particolare la segnalazione di rapina al 112 è arrivata da parte di un 64enne, rapinato del telefono cellulare su via Poliziano. Allertata la polizia, sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Esquilino che hanno intercettato sulla loro strada una seconda persone che inseguiva un giovane ragazzo chiedendo ai passanti di fermarlo in quanto autore di un furto nei suoi confronti.

Rapinatore fermato a Santa Maria Maggiore

Inseguito dalla polizia il giovane rapinatore ha quindi proseguito la sua fuga su via di Merulana, arrivato in piazza di Santa Maria Maggiore è stato poi raggiunto dagli agenti. Bloccato non senza difficoltà il malvivente ha opposto resistenza alle forze dell'ordine, ingaggiando una colluttazione con la polizia e ferendo i due agenti che lo hanno poi immobilizzato, refertati entrambi in ospedale con 5 giorni di prognosi.

Telefoni rubati in tasca

Sotto la basilica di Santa Maria Maggiore anche le due vittime, entrambi italiani di 54 e 64 anni. Sottoposto a controllo indosso al rapinatore sono quindi stati trovati il tablet ed il telefono appena rapinati ai due uomini. Nelle tasche del malvivente i poliziotti hanno poi rinvenuto altri tre telefoni cellulari, tutti spenti e privi di Sim in relazione ai quali il ladro non ha saputo fornire indicazioni sulla provenienza.

Ladro in manette a Santa Maria Maggiore

Identificato per un cittadino del Gambia di 19 anni, senza fissa dimora, il ladro è stato poi arrestato con l'accusa di "rapina".