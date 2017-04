Tor Sapienza, 17enne in bicicletta strappa collane in oro alle passanti

Individuava le sue vittime e, a bordo di una bicicletta, si avvicinava e strappava loro le collane dal collo, per poi fuggire rapidamente per le vie del quartiere Tor Sapienza. In manette è finito un 17enne di origini bosniache, domiciliato presso il campo nomadi di via Salviati e già noto alle forze dell'ordine.

Ieri pomeriggio, in via Gino Severini e, come al solito in sella alla sua bicicletta, si è avvicinato alle spalle di una donna e le ha scippato due collanine in oro che aveva al collo.

Intervenuti prontamente, i Carabinieri di Tor Sapienza che pattugliavano la zona lo hanno rintracciato e bloccato in una via adiacente.

L’arrestato è stato portato presso il Centro Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.