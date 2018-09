Ladro tenta di rubare un suv ma resta prigioniero dentro e chiama la polizia

Un ladro maldestro rimasto imprigionato dentro l'auto che voleva rubare. A trovarselo davanti gli agenti di polizia, dopo che lo stesso ha chiesto aiuto ad una donna che lo ha visto in difficoltà all'interno dell'abitacolo. Lo strano caso si è verificato poco prima della mezzanotte del 27 settembre nella zona di Fonte Ostiense.

Ladro imprigionato nell'auto che voleva rubare

In particolare il ladro, un 52enne italiano, dopo aver forzato la portiera di un suv in sosta in via Giuseppe Tomasi di Lampedusa ha sentito le portiere chiudersi rimanendo di fatto prigioniero nell'auto. Preso dal panico l'uomo ha quindi chiesto aiuto. Arrivati sul posto gli agenti di polizia del commissariato Esposizione lo hanno prima liberato e poi arrestato per furto dopo averlo trovato in possesso di grimaldelli e attrezzi atti allo scasso.