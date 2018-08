Ladro a 4 Stelle: arrestato l'Arsenio Lupin degli hotel di tutta Europa

Un ladro a 4 Stelle specializzato nel ripulire le camere degli hotel in tutta Europa. Sono stati i carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante ad interrompere la carriera di un ladro di 41 anni, originario del Sud Africa, specializzato nei furti nelle strutture ricettive di tutto il continente. L'Arsenio Lupin, dopo l’ultimo colpo messo a segno in un hotel del quartiere Esquilino, dove era riuscito ad entrare nella stanza di un turista argentino e gli aveva rubato il portafogli, è stato bloccato da una pattuglia dell’Arma e trovato in possesso di una qualificata attrezzatura per aprire ogni tipo di porta d’albergo.

Ladro a 4 Stelle negli hotel di tutta Europa

Restituito il portafogli alla vittima, infatti, i Carabinieri di Piazza Dante si sono dedicati spacchettare tutti gli attrezzi che il ladro portava con se: una valigetta contenente numerosi arnesi da scasso, con spadini di ogni tipo; diversi badge e copie di chiavi verosimilmente idonei all’apertura di stanze di strutture alberghiere anche di altre città europee; un mazzo di chiavi passepartout; un cuneo a pompa per l’apertura delle porte; lastre di plastica per aprire le porte senza mandata; banconote in euro ed estere di vario taglio.

Kit del perfetto ladro

Nella disponibilità dell’arrestato sono stati trovati anche dei pc portatili che i Carabinieri stanno ora analizzando per verificare la presenza di software per la clonazione di carte con badge elettronico. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.