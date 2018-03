Sassi contro il proprietario di casa che lo sorprende nel giardino condominiale

E' stato sorpreso da un condomino all’interno del proprio giardino. Scovato dal proprietario di casa ha cercato in tutti i modi di darsi alla fuga, dapprima colpendo la vittima con delle pietre e poi cercando di fermare un’autovettura in transito. E' accaduto poco dopo le 19:00 di ieri 14 marzo a Colle Prenestino, periferia est della Capitale.

Ladro d'appartamento a Colle Prenestino

All’arrivo gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, lo hanno notato mentre cercava in tutti i modi di nascondersi sulla via Prenestina. Arrestato e identificato per un cittadino coreano 48enne, con precedenti di polizia, è stato accompagnato in carcere e dovrà rispondere di tentata rapina.