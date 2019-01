Ladro in chiesa ruba crocifisso e strumenti musicali, in casa altre statue religiose

Ladro in chiesa a Palombara Sabina. Sono stati i carabinieri della locale stazione ad arrestare un 42enne cittadino romeno, da tempo trapiantato nel centro storico del Comune Sabino, e già noto alle Forze dell’Ordine, per furto aggravato consumato in chiesa.

I militari, allertati da un cittadino, hanno sorpreso all’interno della sacrestia della chiesa “San Biagio Vescovo e Martire” nel Comune della provincia nord di Roma, l’uomo mentre era intento a trafugare oggetti sacri e statue di piccole dimensioni.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno bloccato l’uomo ed hanno scoperto che aveva appena rubato una croce d’altare di ottone, un paramento sacerdotale, una statua del “Bambino Gesù” e due strumenti musicali, quest’ultimi utilizzati dal coro parrocchiale, il tutto occultato all’interno di una borsa.

La successiva perquisizione domiciliare, ha permesso ai militari di recuperare ulteriori due statue della Madonna e una di “San Padre Pio da Pietralcina”, sequestrate in attesa di verificare la loro provenienza. L’intera refurtiva rinvenuta è stata restituita al parroco. L’arrestato, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.