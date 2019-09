Tradito dalle bollicine: evade dai domiciliari per rubare champagne al supermercato

Tradito dalle bollicine. E' accaduto nella mattinata di mercoledì 11 settembre quando, a seguito di una segnalazione di allontanamento, inviata da un braccialetto elettronico, e dalle segnalazioni giunte al numero di emergenza 112, di un soggetto sospetto all’interno di un esercizio commerciale, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un romano di 31 anni, appartenente alla nota famiglia dei Bevilacqua, già con numerosi precedenti alle spalle e attualmente ristretto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

I militari, su indicazione della centrale operativa, hanno raggiunto via Pisino, zona Villa Gordiani, dove è ubicato il supermercato, ed al suo interno hanno bloccato ed ammanettato l’evaso. A seguito della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto ben 3 bottiglie di una nota marca di Champagne, del valore di oltre 100 euro, a cui aveva già staccato le relative placche anti taccheggio, occultate all’interno di una borsa.

L’uomo è stato arrestato per evasione e furto aggravato, e portato in caserma, dove è stato trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.