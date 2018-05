Derubati del telefono mentre ballano in un locale di Testaccio, ladro in manette

Aveva appena sottratto due telefoni cellulare a due avventori che stavano ballando all’interno di un locale di Testaccio, ma grazie al responsabile della sicurezza è stato subito individuato. Chiamato il numero unico di emergenza, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo e San Paolo, hanno proceduto al controllo di un 32enne di origine senegalese, sospettato del furto. Indosso al ragazzo quattro telefoni cellulari , uno è stato riconosciuto da una vittima, l’altro è stato sequestrato, gli altri due, sono stati lasciati al ragazzo perché di sua proprietà. Arrestato dovrà rispondere di furto con destrezza.

Furto negozio via Tiburtina

Nel rete della polizia anche tre cittadini bielorussi, responsabili di un furto all’interno di un negozio sulla via Tiburtina. I ladri sono stati arrestati dagli agenti del Reparto Volanti e dei commissariati San Basilio e Sant'Ippolito. Ad un 29enne, è stato contestato il reato di rapina impropria, ad un uomo di 36 anni, il furto aggravato in concorso, mentre al terzo ladro, anche lui 36enne oltre al furto aggravato in concorso anche la ricettazione.

Scippo a Termini

Infine gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale nel corso dei consueti servizi antirapina nella zona della stazione Termini, hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne di origini francese. L’uomo, sorpreso a rubare un telefono cellulare in via Giolitti, dovrà rispondere di furto aggravato.