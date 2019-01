Ladro a Pietralata: bloccato nel supermercato si nasconde nella cella frigo

Lo hanno trovato nascosto nella cella frigorifero del supermercato dove stava rubando. A finire al fresco un giovane ladro, poi trovato dagli agenti di polizia dopo essere stato bloccato nel supermercato dalle guardie giurate in servizio nell'esercizio commerciale. Il tentato furto nella notte fra sabato e domenica al Pam-Panorama di via Tiburtina 757, in zona Pietralata.

A tentare il furto due ladri, uno dei quali riuscito a dileguarsi. Il complice invece, scoperto dai vigilantes del supermercato che si trova fra via dei Monti Tiburtini e via di Pietralata, ha invece provato a nascondersi all'interno del grande magazzino della via Tiburtina. Bloccato nell'esercizio commerciale, le guardie giurate hanno quindi allertato la polizia.

Intervenuti sul posto i poliziotti hanno cominiciato le ricerche del ladro impiegando circa un'ora per trovarlo. Il predone è stato poi trovato nascosto in una cella frigorifero ed è stato fermato dagli agenti. Il complice è invece riuscito a dileguarsi.