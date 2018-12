Prova a rubare la caldaia dalla casa in ristrutturazione, messo in fuga dal proprietario

Aveva messo gli occhi su una caldaia nuova appena installata in un appartamento in fase di ristrutturazione al Quadraro. Il tentativo di furto nel pomeriggio di domenica 9 agosto. A provarlo un 58enne originario della provincia di Ancona ma residente ad Aprilia, poi arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.

L’uomo si è introdotto furtivamente all’interno di un’abitazione, in fase di ristrutturazione, in via Filippo Re, per asportare la caldaia nuova e installata da poco, ma è stato sorpreso dal proprietario che lo ha messo in fuga. Intervenuti rapidamente a seguito della segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il ladro poco distante e a bloccarlo.

Recuperati e sequestrati anche gli attrezzi con cui l’uomo stava smontando la caldaia. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.