Montesacro: ladro seriale nei box auto, scovato grazie all'identikit

Un uomo corpulento, alto circa 1.80, capelli brizzolati , sui 50 anni: seguendo questo identikit il III Gruppo Nomentano della Polizia Locale, nel pomeriggio del 25 aprile, ha tratto in arresto un ladro che aveva perpetrato alcuni furti di materiale vario nei box auto di via Antelao, via Monte Senario e via Monte Bianco, area compresa fra Montesacro ed il Tufello.

L'ultimo furto

Gli agenti, in pattugliamento nella zona, sono intervenuti in soccorso di una delle vittime che si era imbattuta nel ladro, mentre ultimava l’ennesimo furto nel suo box. Dopo una colluttazione tra i due, il malvivente si era dato alla fuga.

Scovato al Tufello

La pattuglia, una volta assunte le informazioni necessarie, si è messa sulle tracce dell’uomo, riuscendo a bloccarlo in via Capraia, direzione via Monte Ruggero, al Tufello. Il soggetto, con numerosi precedenti, è stato arrestato e condotto presso gli uffici della Polizia Locale di via Flavio Andó. Nella giornata di ieri c’è stata la convalida dell’arresto da parte del GIP.