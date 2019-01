Borseggiatore agli imbarchi dell'aeroporto ruba borsello ad un passeggero in partenza

Manolesta all'opera agli imbarchi del Leonardo Da Vinci. Sono stati i carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, nel corso dell’attività di controllo ai terminal dello scalo internazionale di Fiumicino, a denunciare a piede libero un uomo, cittadino belga, per il furto di un borsello a un commerciante cinese, in Italia per turismo, intento a effettuare le procedure di imbarco per rientrare in Cina.

In particolare, il ladro, nella Capitale senza fissa dimora, approfittando della ressa di viaggiatori in attesa di imbarcarsi, è riuscito a sottrarre il borsello al passeggero cinese, senza accorgersi che, suo malgrado, aveva a poca distanza i Carabinieri impegnati nei consueti controlli di sicurezza.

La borsa, contenente tutta la refurtiva, è stata recuperata dai militari e riconsegnata all’ignara vittima, che ha potuto in questo modo imbarcarsi regolarmente per raggiungere la Cina.