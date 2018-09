Ruba la borsa alla cliente di un bar, poi tenta la fuga. Ladro in manette

Ha rubato la borsa ad una cliente di un bar di via del Viminale per poi darsi ad una fuga precipitosa. In seguito alla richiesta di aiuto della donna sono accorsi i poliziotti del commissariato Celio che hanno poi rintracciato ed arrestato il ladro poco distante. E' accaduto poco dopo le 15:00 di domenica scorsa all'Esquilino. Accompagnato negli uffici di polizia il ladro è stato poi identificato per un 41enne algerino ed arrestato per furto aggravato.