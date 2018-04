Specializzato in blocchi autoradio e navigatori di Smart: ladro in manette

Un ladro specializzato nel far sparire i blocchi autorado ed i navigatori in uso alle Smart. Ucraino, 23 anni, è stato rrestato in pieno giorno dalla Polizia di Stato mentre rubava da una CityCar in via Palermo, nel Rione Monti. Sono stati gli agenti che vigilano sulla Questura e sulle vie limitrofe a raccogliere la segnalazione di un solerte cittadino che, vedendo il giovane intrufolarsi nella Smart, li ha avvisati.

Furto blocchetti delle Smart

Alla vista dei poliziotti il 'predone', è sceso dalla vettura tentando un’inutile fuga; in uno zaino aveva nascosto l’autoradio, mentre in tasca, aveva un grosso cacciavite. L’uomo è stato arrestato e condannato con rito direttissimo ad una pena di 1 anno e 2 mesi con annesso obbligo di dimora in un cCmune della Tuscia.

Ladro in manette in via Palermo

L’autoradio è stata restituita alla proprietaria, raggiunta telefonicamente mentre era in vacanza; proseguono le indagini per accertare la responsabilità del 23enne per altri furti simili avvenuti in zona.