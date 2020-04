Ruba una bici elettrica e se la carica in spalla, fermato ladro a Prati

Ha rubato una bici elettrica ed ha provato a scappare dopo essersela caricata sulle spalle. E’ accaduto a Prati, in via degli Scipioni, dove un uomo di 41 anni, è stato sorpreso dal personale della Polizia di Stato del locale commissariato ad asportare una bicicletta elettrica di notevole valore.

L’uomo poco prima, in via Silla, assieme ad una complice, una volta aver sfilato la bicicletta con annessa la catena dal palo al quale era assicurata in strada, se l’era caricata sulle spalle allontanandosi lungo via Degli Scipioni.

Ma qui è stato notato da una pattuglia del commissariato di zona, in transito per il controllo del territorio e, nonostante il ladro abbia cercato di occultare la bicicletta dietro un’autovettura parcheggiata e fuggire in direzione della fermata della metropolitana Ottaviano, è stato prontamente bloccato assieme alla sua complice, una cittadina romena di 21 anni.

Al termine degli atti la coppia è stata arrestata per furto aggravato in concorso.