La Sapienza: ruba portafogli ad un giovane che studiava in biblioteca, denunciato

Si è intrufolato all’interno della biblioteca della facoltà di Geologia dell’Università La Sapienza e, in pochi secondi, ha rubato un portafogli. L’autore, un giovane di origine calabrese, non si è tuttavia accorto di essere stato immortalato dalle telecamere di video sorveglianza. Visionate le immagini, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Università, a cui la vittima, ha chiesto aiuto, sono riusciti ad identificare il responsabile.

FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - Venticinque anni, di origine calabrese, il giovane, residente a Lamezia Terme e nella Capitale senza fissa dimora, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato e sanzionato amministrativamente, per il possesso di una piccola dose di marijuana. Per il ragazzo, insieme alla denuncia è scattato anche il foglio di via obbligatorio dal comune di Roma per un anno.