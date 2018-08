Ostia: danneggia la vetrina del punto vendita e ruba macchine per il caffè

Ladro al punto vendita Bialetti di Ostia. Sono stati i carabinieri della Compagnia lidense, al termine di una mirata indagine, ad indentificare e trarre in arresto un 31enne, pregiudicato del posto, che poche ore prima si era introdotto, mediante l’effrazione della vetrina, nell'esercizio commerciale che si trova in via delle Baleniere, impossessandosi di alcune macchine per il caffè.

Ladro da Bialetti ad Ostia

I militari, prontamente intervenuti, sono riusciti, incrociando i dati di alcuni impianti di videosorveglianza presenti in zona, ad individuare il malfattore. L’uomo è stato così tradotto presso le aule dibattimentali del Tribunale di Roma per l’udienza di convalida.