Ladro di "bionde" ruba carico di sigarette, poi trascina il tabaccaio con l'auto per alcuni metri

Un ladro di "bionde" che prima ha rubato un carico di sigarette e poi, con il complice, ha trascinato il proprietario del negozio derubato per alcuni metri con l'auto. E' accaduto nel pomeriggio di sabato nei pressi di un bar-tabacchi di viale Palmiro Togliatti, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un 52enne di origini campane, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di rapina impropria in concorso.

L’uomo, è stato scoperto dal proprietario dell’esercizio commerciale, mentre rubava una scatola contenente confezioni di sigarette dall’interno del suo veicolo, e lo riponeva nell’auto utilizzata dal complice, pronto per darsi alla fuga.

La vittima, nel tentativo di recuperare la merce sottrattagli, si è aggrappata allo sportello posteriore dell’auto in fuga, dove è stato trascinato per alcuni metri. Tutta la scena è stata notata da un passante che, al termine di un breve inseguimento a piedi è riuscito a bloccare il ladro e a consegnarlo ai Carabinieri, in transito in quel momento.

Il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce, scappando a bordo dell’auto, mentre la vittima dopo essere stata accompagnata al Policlinico Casilino, è stato dimessa con una prognosi di 5 giorni.

Il 52enne è stato accompagnato in caserma dove sarà trattenuto, in attesa del rito direttissimo.