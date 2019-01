Ostia: prova a scassinare la portiera di un'auto armato di piccone

Un uomo armato di piccone alle prime luci del giorno che prova a scassinare la portiera di un'auto. Questa la scena visibile a chi si trovava in via della Stazione Vecchia ad Ostia la scorsa mattina. A metterla in atto un cagliaritano di 39 anni, pluripregiudicato e già sottoposto al divieto di dimora nel comune di Roma, poi arrestato dai carabinieri di Ostia con l’accusa di tentato furto aggravato ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

In particolare i militari dell'Arma della compagnia lidense, nel transitare fra piazza e via della Stazione Vecchia nelle primissime ore del giorno, hanno notato l’uomo che brandendo un piccone stava cercando di scassinare la portiera di un veicolo in sosta.

Il malfattore, prontamente bloccato e disarmato di militari, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza di Ostia in attesa dell’udienza di convalida, mentre l’arma è stata sottoposta a sequestro.

Sempre ad Ostia, il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, ha fermato un 30enne pregiudicato, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, avendolo trovato, privo di qualsivoglia autorizzazione, mentre camminava tranquillamente in strada.

L’uomo è stato arrestato e accompagnato presso la sua abitazione, ove sarà ristretto in attesa delle decisioni del magistrato.