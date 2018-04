Ruba all'interno di un'auto, poi minaccia con le forbici il proprietario sceso per allontanarlo

Lo ha visto mentre armeggiava sulla sua vettura parcheggiata sotto casa, sceso per sventare il furto è stato però minacciato dal predone con un paio di forbici. E' accaduto nel pomeriggio di sabato scorso a Tor Bella Monaca. Sono poi stati gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine ad arrestare un cittadino moldavo di 35 anni, con precedenti di polizia, per rapina aggravata e possesso di arnesi atti allo scasso.

Minacciato con le forbici in via Aspertini

Durante il controllo del territorio, giungeva agli agenti via radio la segnalazione di un uomo che, dopo aver tentato di rubare all’interno di un’autovettura parcheggiata in via Amico Aspertini, aveva minacciato con un paio di forbici il proprietario che nel frattempo era sceso dall’abitazione per bloccarlo. Fuggito attraverso i campi, in direzione di via di Tor Bella Monaca, il ladro ha trovato ad attenderlo i poliziotti. Nello zaino che aveva a tracolla nascondeva oltre ad attrezzi atti allo scasso anche le forbici utilizzate per minacciare la vittima.