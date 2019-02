Ruba un'auto a Magliana e la smonta a Morena, ladro in manette

Ha rubato un'auto a Magliana ed ha provato a smontarla a Morena. Il ladro-meccanico è un 24enne romano ed è stato arrestato per furto aggravato dai carabineiri della Tenenza di Ciampino.

Il proprietario dell’auto, dopo essersi accorto del furto, avvenuto in zona Magliana, ha avvisato il 112 che ha immediatamente diramato le ricerche. Poco dopo, i Carabinieri hanno intercettato l’auto in zona Morena con a bordo il giovane, intento a smontare alcuni pezzi del veicolo.

In suo possesso è stato rinvenuto un disturbatore di frequenza (jammer), strumento utilizzato per impedire il funzionamento degli antifurti satellitari e per ostacolare eventuali comunicazioni radio e cellulari.

L’arrestato è stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.