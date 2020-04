Forza sportello di un’auto e ruba oggetti all’interno, sorpreso da carabiniere libero dal servizio

Ha forzato lo sportello di un’auto, parcheggiata in via Conte Verde all'Esquilino e una volta entrato all’interno dell’abitacolo, ha rubato dall’interno degli oggetti. Ma sfortunatamente per lui, la scena è stata notata da un Carabiniere libero dal servizio che, dopo aver chiamato una pattuglia di rinforzo, senza perdere d’occhio il malfattore è riuscito a bloccarlo dopo pochi metri.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, giunti sul posto, e il collega libero dal servizio, hanno perquisito il ladro, un 34enne del Bangladesh ed hanno recuperato l’intera refurtiva, rubata poco prima dall’interno dell’auto.

Per il 34enne è scattata la denuncia in stato di libertà, per il reato di furto aggravato.