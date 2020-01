Aurelia: spacca vetro di un'auto per rubarla, sorpreso dal proprietario lo aggredisce

Ha tentato di rubare un'auto in sosta ma è stato sorpreso dal proprietario. Il ladro è un 23enne italiano ed è entrato all'opera intorno alle 13:00 di domenica 26 gennaio in zona Cornelia.

Il particolare il ladro, dopo aver infranto il vetro di un'auto in sosta all'altezza del civicio 465 della via Aurelia, è stato sorpreso dal proprietario e, per assicurarsi, la fuga lo ha aggredito per poi spintonarlo.

Un tentativo di dileguarsi interrotto dagli agenti del commissariato Aurelio di polizia che hanno poi fermato il 23enne arrestandolo per tentata rapina.