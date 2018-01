Ruba chitarre elettriche e viene arrestato per furto, il giudice lo assolve: "Reato troppo lieve"

Fatto non punibile per la "per particolare tenuità del fatto". Grazie all'articolo 131 bis un uomo di 52 anni è riuscito ad uscire indenne da un processo per direttissima ed a farla franca nonostante i Carabinieri gli avessero messo le manette ai polsi per furto. Ieri i fatti, oggi l'epilogo.

Tutto è iniziato quando un noto negozio di largo Argentina aveva allertato i militari di piazza Farnese per una serie di ammanchi sospetti. Secondo i gestori dell'esercizio commerciale, infatti, all'appello mancavano diverse chitarre elettriche dal valore di 500 euro, circa, ciascuna. Da lì sono partite le indagini.

Le immagini dell'impianto di sorveglianza avevano infatti ripreso un uomo che, con un custodia vuota, forzava le placche antitaccheggio degli strumenti, per poi portarsele via senza pagare. Così i Carabinieri hanno messo in piedi un sistema di sorveglianza speciale.

Ieri l'epilogo. Dopo l'ennesimo furto, l'uomo è stato bloccato da un vigilante che ha allertato i Carabinieri. Il fermato, quindi, è stato accompagnato nella sua abitazione dove è stata trovata un'altra chitarra rubata, riconsegnata ai proprietari del negozio, mentre una terza sarebbe stata già rivenduta dal 52enne.

Oggi, al processo per direttissima, il colpo di scena. Il giudice, considerando le attenuanti del caso ed il fatto che il 52enne fosse incensurato, ha pronunciato una sentenza di assoluzione secondo gli articoli 503 e 131 bis del codice di procedura penale.

Nell'articolo 131 bis si legge che "nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale".

L'articolo 530 del codice di procedura penale, invece, individua più in generale i casi di sentenza di assoluzione. Il primo comma recita: "Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo".

Il secondo comma spiega che "il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile". Non si tratta quindi di una assoluzione per insufficienza di prove, cancellata con il nuovo codice che prevede in ogni caso l'assoluzione con la formula "perchè il fatto non sussiste". Il 52enne è libero.