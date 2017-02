Ladro in villa si nasconde dietro una pianta all'arrivo dei carabinieri, arrestato

Era appena arrivato in Italia dalla Romania il ladro d'appartamento arrestato nella tarda mattinata di ieri alle pendici di Tivoli, Comune della provincia nord est della Capitale. A trovarlo dopo aver provato a nascondersi dietro una pianta i carabinieri della Compagnia locale che lo hanno poi fermato ed arrestato. Il tentativo in via di Colle Nocello, frazione del Comune tiburtino ai confini con quello di Guidonia Montecelio.

LADRO DI GIORNO - In particolare i militari della compagnia di Tivoli, diretti dal capitano Marco Beraldo, lo hanno scoperto dopo aver ricevuto diverse segnalazioni dagli abitanti della zona, che avevano indicato loro la presenza da qualche giorno di persone sospette aggirarsi davanti le abitazioni di via di Colle Nocello. Avviato un servizio specificio di prevenzione ai furti in casa, i militari dell'Arma hanno poi notato uno strano rumore provenire da una villa ed hanno per questo approfondito quanto stesse accadendo.

NASCOSTO DIETRO UNA PIANTA - Arrivati nei pressi del muro di cinta dell'abitazione dal quale hanno udito arrivare degli strani rumori i carabinieri sono riusciti ad intravedere la sagoma di un uomo, seppur nascosta sotto la veranda della villa presa di mira. Avuta certezza della presenza del ladro nel giardino dell'immobile i carabinieri sono quindi entrati nello stesso con il ladro che, notata la presenza delle forze dell'ordine, si è nascosto dietro una pianta del giardino.

BORSA DAVANTI LA PORTA - A dare certezza ai carabinieri della presenza del ladro ancora nel perimetro della villa una borsa, contenente gli "attrezzi da lavoro", che nel fuggire il ladro ha lasciato davanti la porta dell'abitazione che stava cercando di ripulire. Trovato in possesso di guanti, cacciaviti ed attrezzi atti allo scasso l'uomo, un 42enne romeno arrivato in Italia da pochi giorni, è stato poi arrestato. Giudicato con rito direttissimo dall'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Tivoli il giudice ha convalidato questa mattina l'arresto.