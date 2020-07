Sorprende ladro d'auto e lo rincorre, il malvivente lo prende a bottigliate

Ha sorpreso un ladro rubare da un'auto in sosta, lo ha rincorso ma è stato preso a bottigliate. Il malvivente, inseguito dai poliziotti, è stato poi arrestato. E' successo in zona Monte Mario, in via Sebastiano Vinci, intorno alle 12 del 21 luglio.

Il passante, un nigeriano di 24 anni, ha notato un ladro infrangere il finestrino di un'auto per rubare una borsa da donna e fuggire. Chiamate le forze dell'ordine, il 24enne ha rincorso il furfante che, raccogliendo una bottiglie di birra per strada, lo ha colpito in testa.

In quei momenti sono giunti gli agenti del Reparto Volanti che hanno bloccato il ladro, un bosniaco di 39 anni, arrestandolo per "rapina impropria" e soccorso il testimone: il 24enne, medicato in ospedale, se la caverà con qualche giorno di prognosi per una ferita all'arco sopraccigliare. La refurtiva, una borsa, due cellulari e 90 euro, è stata restituita alla legittima proprietaria dell'auto.