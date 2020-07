Ladro acrobata si lancia dal balcone e prova a fuggire con il Rolex appena rubato

Ladro acrobata al Nuovo Salario dove un topo d'appartamento si è lanciato da un balcone all'arrivo della polizia terminando la propria fuga con le manette ai polsi. Sono stati gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara, diretto da Fabio Germani, unitamente agli agenti del commissariato Vescovio, diretto da Manuela Rubinacci, ad intervenire per una segnalazione di furto in atto in via Suvereto.

Un inquilino del secondo piano dello stabile, ha riferito agli agenti di aver udito alcuni rumori e di essersi affacciato dal balcone dove ha visto un uomo poi identificato poi in un 38enne arrampicarsi sui tubi del gas del palazzo da dove ha raggiunto il primo piano ed è entrato in un appartamento per rubare.

Gli agenti arrivati sul posto hanno sorpreso l’ uomo all’interno dell’abitazione che, alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga lanciandosi dal balcone e cadendo a terra, dove è stato prontamente fermato dagli agenti e trasportato all’ospedale Sandro Pertini per gli accertamenti sanitari. L’uomo, un georgiano di 38 anni, è stato trovato in possesso di un orologio Rolex del valore di 2000,00 euro, che è stato riconosciuto e restituito al proprietario dell’appartamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 38enne è stato arrestato per furto aggravato in flagranza di reato.