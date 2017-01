Ladro acrobata si arrampica sul tubo del gas e ripulisce appartamento al terzo piano

Lo ha visto mentre si arrampicava sino al terzo piano del palazzo di fronte salendo sul tubo del gas per poi entrare nell'appartamento che aveva deciso di 'ripulire' dopo aver rotto la porta finestra. E'successo ieri sera a Tor Pignattara. Il vicino di casa ha quindi chiamato il NUE per avvisare le forze dell’ordine di quanto stava accadendo e così, due pattuglie della Polizia di Stato si sono precipitate all’indirizzo indicato.

LADRO ACROBATA IN FUGA - Appena arrivati, gli agenti hanno visto una persona uscire dalla casa indicata, scavalcare la ringhiera del balcone e saltare su quello sottostante, poi su quello al primo piano fino ad arrivare a terra. Nonostante la caduta, il ragazzo si è alzato ed ha cercato di scappare ma i poliziotti lo hanno subito raggiunto e bloccato, malgrado lui abbia cercato di divincolarsi sferrando calci e pugni.

REFURTIVA INDOSSO - Gli uomini in divisa del Reparto Volanti e del commissariato Torpignattara hanno trovato, nella tasca della giacca del giovane di 22 anni, alcuni oggetti d’oro ed orologi di pregio appena “prelevati” dall’appartamento dell’ignara condomina. Accompagnato negli uffici di polizia, il ladro acrobata è stato arrestato per furto aggravato in abitazione, mentre tutta la refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.