Derubati in casa mentre dormono, ladro acrobata sorpreso sul balcone dell'appartamento

Sono stati derubati in casa mentre dormivano. A tentare il furto un cittadino nato a Parigi ma di origini maghrebine di 32 anni, in Italia senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso mentre era ancora sul balcone della casa dove era entrato e poi arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobole di Roma con l'accusa di furto aggravato.

Ladro acrobata a Torpignattara

L’uomo si era arrampicato sul balcone di un appartamento posto al primo piano di uno stabile di via Galeazzo Alessi a Torpignattara e dopo aver forzato la serratura di una portafinestra è riuscito a penetrare nell’appartamento abitato da una famiglia originaria del Bangladesh. Le vittime stavano ancora dormendo quando il ladro ha iniziato a rovistare nelle stanze.

Ladro acrobata sorpreso sul balcone

Una segnalazione giunta al 112 ha fatto scattare l’allarme: le pattuglie che gravitavano nella zona sono state tutte dirottate in via Alessi dove il ladro è stato sorpreso, mentre alla vista delle gazzelle stava tentando di sdraiarsi sul balcone per passare inosservato. Quando i Carabinieri hanno bussato alla porta delle vittime, il capofamiglia, ancora assonnato, ha aperto rimanendo di stucco perché non si era ancora accorto di nulla.

Calzini come guanti per non lasciare impronte

Il ladro, che era ancora sul balcone tenuto d’occhio dai militari in strada, si era appena sfilato dalle mani due calzini che utilizzava, come guanti, per non lasciare tracce del suo passaggio. Con lui aveva due telefoni cellulari, un orologio e il portafogli del padrone di casa. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario mentre il “topo d’appartamento” è stato ammanettato e portato in caserma in attesa del rito direttissimo.