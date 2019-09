In fuga con una busta colma di abiti rubati, fermato ladro al Forum Termini

Non è passato inosservato mentre usciva di fretta da un negozio con in mano una busta sospetta. E' accaduto martedì scorso quando un cittadino cubano 33enne, è stato arrestato all’interno della Stazione di Roma Termini, da personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Ferroviaria, per il furto di numerosi capi di vestiario da un esercizio commerciale presente nello scalo ferroviario.

Lo straniero è stato notato mentre usciva frettolosamente da un esercizio commerciale del Forum Termini per poi allontanarsi con una grande busta tra le mani.

I poliziotti, insospettiti da tale comportamento, hanno proceduto al controllo dell’uomo rinvenendo, all’interno della busta, numerose maglie con la placca anti taccheggio ancora attaccata. Gli immediati accertamenti presso l’esercizio commerciale hanno permesso di accertare il furto e pertanto lo straniero è stato arrestato.