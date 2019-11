Rubano zaino da un mezzo Ama, inseguiti dagli operatori ecologici ed arrestati dalla polizia

Avevano appena rubato uno zaino ad un operatore ecologico in piazza della Croce Rossa, lasciato momentaneamente sul mezzo AMA, dandosi poi alla fuga. Inseguiti dal proprietario sono stati intercettati dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti in servizio per il controllo del territorio. E' accaduto poco dopo l'1:00 della notte del 7 novembre al Nomentano.

Identificati per due cittadini algerini, rispettivamente di 24 e 44 anni, sono stati arrestati per furto aggravato.