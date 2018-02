Ladri nella villa di Paola Ferrari e Marco De Benedetti, la giornalista Rai: "Sono sconvolta"

"Il pensiero di trovarsi viso a viso con una banda di ladri nella propria casa è qualcosa di scioccante, sono ancora sconvolta", sono le parole di Paola Ferrari a RomaToday. La giornalista Rai è infatti stata vittima di un furto nella sua abitazione romana nella quale vive con il marito Marco De Benedetti, manager e presidente del Gruppo Editoriale Gedi. I fatti, riferiti in anteprima da Il Messaggero e confermati dalle forze dell'ordine, sono accaduti la notte fra venerdì e sabato 24 febbraio, quando una banda di ladri è penetrata nella villa dei due approfittando dell'assenza della coppia.

Ladri nella villa di Paolo Ferrari a Marco De Benedetti

Tutta da accertare la dinamica del furto. Secondo quanto si apprende sarebbero stati quattro i ladri riusciti ad entrare nella villa dove vivono la Ferrari e Mario De Benedetti, figlio di Carlo De Benedetti (editore de L'Espresso, Repubblica ed Il Secondo XIX solo per citarne alcuni). Nell'abitazione era presente la donna di servizio che al momento del blitz dei malviventi si trovava in una depandance staccata dall'immobile visitato dai banditi.

Ladri in casa Ferrari-De Benedetti

Fatta razzia di oro, denaro e gioielli trovati in casa, a impedire alla banda di incrementare il bottino, è stata incosapevolmente la stessa giornalista e conduttrice Rai, rientrata nella villa mentre i malviventi erano ancora all'opera. Poi la fuga, senza che la conduttrice di 90° Minuto si accorgesse di nulla. Una volta trovata la casa a soqquadro e fatta l'amara scoperta la giornalista Rai ha chiamato il Nue 112 con l'arrivo sul posto dei carabinieri della Stazione Roma San Sebastiano.

Grazie ai carabinieri per la sensibilità dimostrata

Fatta la segnalazione di furto alle forze dell'ordine, in attesa di sporgere regolare denuncia "domenica sono comunque andata negli studi Rai per condurre 90° Minuto". "Una brutta esperienza - le parole di Paola Ferrari - che non auguro a nessuno. Devo ringraziare le forze dell'ordine per la sensibilità e la professionalità dimostrate. L'approccio psicologico che hanno avuto nei nostri confronti è ammirabile". Da quantificare l'ammontare della refurtiva.