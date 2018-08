Colpo milionario nella villa del conte, ladri smurano casseforti e fuggono col bottino

Hanno smurato due casseforti e sono fuggiti con orologi di valore ed oro. Colpo nella villa del conte Filippo Gargallo di Castel Lentini, avvocato della Corte di Cassazione. Ad accorgersi del furto una donna di servizio che la scorsa mattina si è recata nell'abitazione di Roma nord per annaffiare le piante. Notata la grata della finestra divelta la donna è entrata nell'immobile ed ha trovato la casa a soqquadro. Poi la chiamata al nobiluomo che si trovava in vacanza in Sardegna.

Colpo milionario nella villa del conte Gargallo di Castel Lentini

In particolare la scoperta della visita dei ladri è stata fatta intorno alle 10:30 dello scorso 7 agosto nella zona di Tomba di Nerone. Sul posto a caccia di elementi utili alle indagini si sono recati gli agenti della polizia scientifica e quelli del commissariato Flaminio che indagano sull'accaduto. Resta da quantificare il valore del bottino portato via dalla banda.