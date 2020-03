Ladri all'opera al Montesacro: in un'ora scassinati e ripuliti tre negozi

Montesacro sotto attacco dei ladri. Sono tre gli esercizi commerciali ripuliti nel volgere di un'ora nel territorio del III Municipio. A farne le spese un negozio di biciclette, una farmacia ed una parrucchiera.

Ad aprire l'amara sequenza Cicli Castellaccio in via delle Vigne Nuove. In particolare i ladri sono entrati in azione intorno alle 3:50 della notte fra il 4 ed il 5 marzo quando hanno tagliato la serranda dell'esercizio commerciale che si trova al civico 352 della via che dà il nome all'omonimo quartiere.

Entrati nel negozio i ladri hanno rubato bici ed attrezzature per il ciclismo per un valore di "30mila euro", come denunciato dal proprietario ai carabinieri della Stazione Nuovo Salario intervenuti sul posto. Un negozio sotto attacco, già visitato dai ladri tre volte nel volgere di due anni.

Nel maggio del 2018, quando ignoti si dileguarono con bici e attrezzature per un valore di 100mila euro, e nel febbraio dello scorso anno, quando le telecamere installate dal titolare ripresero i ladri fuggire con un bottino di 250mila euro.

Non passa nemmeno un'ora che la 'gazzella' dei carabinieri della caserma di via Vaglia viene allertata per un secondo furto messo a segno. Sono infatti le 4:37 quando i militari ricevono la segnalazione da via Franco Sacchetti, nella vicina Talenti.

Diversa la modalità messa in atto, con i ladri che sono entrati nel negozio dopo aver infranto la vetrata dello stesso. Rubato un fondo cassa di poche decine di euro, la banda è poi fuggita con piastre ed alcune attrezzature professionali.

Alle 4:50 una terza chiamata al 112, sempre per furto consumato questa volta nella zona di Casale Nei, a Porta di Roma-Parco delle Sabine. Ad essere presa di mira la farmacia che fa angolo fra viale Cesco Baseggio e via Mario Soldati. Forzata la serranda i ladri hanno portato via una cassetta di sicurezza con una somma di denaro ancora in via di quantificazione.

Su tutti e tre i furti indagano i Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro. Acquisite le immagini di videosorveglianza i militari escludono al momento (viste le diverse modalità utilizzate per scassinare i negozi) che i tre furti possano essere stati messi a segni da una stessa banda, con gli investigatori che al momento comunque non escludono nessuna pista.