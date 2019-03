Ladri di videogames al centro commerciale: in manette due ragazzi

Sono entrati in un negozio del centro commerciale Porta di Roma in via Alberto Lionello e si sono impossessati di alcuni videogiochi per un valore complessivo di 500 euro. Bloccati dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vescovio, i due ladri, identificati per due ragazzi italiani di 25 e 23 anni, sono stati arrestati e dovranno rispondere di furto aggravato.