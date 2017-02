Colosseo: turisti derubati mentre scattano foto ad amici e parenti, tre arresti

Un costosissimo cellulare, di oltre 600 euro, l’incasso giornaliero della vendita dei biglietti di una ditta privata di autobus, circa 270 euro, ed un borsello contenente 270 euro in contanti sottratti ad un turista, sono l’elenco degli oggetti che i Carabinieri hanno sequestrato a 5 ladri per 3 episodi di furti, in sequenza accaduti ieri pomeriggio nella Capitale tra Santa Maria Maggiore, Termini e Colosseo.

BUS 360 - In particolare, poco dopo le 13.00, i Carabinieri della Stazione Roma via Vittorio Veneto, nel corso di alcuni controlli antiborseggio, hanno arrestato in flagranza, a bordo di un bus della linea 360 dell’Atac, all’altezza di piazza Santa Maria Maggiore, un cittadino dell’Ecuador, di 59 anni, con diversi precedenti, da anni residente a Roma, che approfittando di un momento di distrazione è riuscito a sfilare, dalla borsetta di una donna romana, lo smart-phone. Prima che riuscisse a dileguarsi l’uomo è stato bloccato dai militari, che hanno anche recuperato la refurtiva.

VIA GIOLITTI - In via Giolitti, a Termini, all’altezza della fermata degli autobus che effettuano i servizi di collegamento da e per i vari aeroporti di Roma, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato un cittadino romeno, di 49 anni, senza fissa dimora, disoccupato con precedenti specifici, che è riuscito a sottrarre l’incasso della vendita dei biglietti, circa 270 euro in contanti, ad una addetta della società. L’uomo è stato arrestato e l’incasso recuperato e restituito.

COLOSSEO - Infine, sempre ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno bloccato, all’interno dell’Anfiteatro Flavio, 3 cittadini romeni, rispettivamente di 36, 43 e 59 anni, tutti già noti alle forze dell’Ordine, sorpresi subito dopo aver rubato il borsello ad un turista cileno, che si era distratto un attimo per scattare delle foto ad amici e parenti dentro al Colosseo.

CINQUE ARRESTI - Tutti gli arrestati sono stati trattenuti dai Carabinieri nelle rispettive caserme a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di essere condotti presso le aule del tribunale di piazzale Clodio dove risponderanno del reato di furto aggravato.