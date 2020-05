Ladri in azione nel week end da Trastevere a Roma est, 5 arresti in poche ore

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di controlli del territorio mirati alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori nella Capitale.

Ad esito delle attività, 5 persone sono state arrestate con l’accusa, a vario titolo, di furto e tentato furto aggravato e altre due sono state denunciate per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 29enne di Terracina, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso all’interno del cinema in largo Ascianghi, quartiere Trastevere, mentre tentava di asportare oggetti vari. Intervenuti a seguito di una richiesta giunta al 112, i Carabinieri hanno notato una porta laterale forzata e dopo una verifica nei locali hanno bloccato l’uomo e sequestrato vari arnesi da scasso utilizzati per forzare l’ingresso. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Nel pomeriggio, invece, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato 4 persone. Si tratta di 3 cittadine nigeriane, tutte domiciliate presso un centro di prima accoglienza per richiedenti asilo a Rocca di Papa (RM) e già note alle forze dell’ordine, bloccate appena dopo aver asportato varia merce, del valore di oltre 200 euro, da un esercizio commerciale in via Carnevale.

In manette anche un 62enne romano, senza occupazione e con precedenti, sorpreso a rubare capi di abbigliamento sportivo, dopo averne forzato le placche antitaccheggio, da un megastore in via Mary Pandolfi De Rinaldis. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre tutta la merce è stata recuperata e riconsegnata ai negozi.

Infine, i Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno denunciato a piede libero un 32enne ucraino e un 31enne russo, entrambi con precedenti, che a seguito di un controllo in via Bonifacio VIII, sono stati trovati in possesso di due “piedi di porco” e diversi arnesi da scasso, nascosti nel bagagliaio della loro autovettura.