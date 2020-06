Ladri al Toys Center: banda fermata mentre prova ad entrare nel magazzino di giocattoli

Ladri al Toys Center di Val Melaina. La banda è stata però fermata prima di mettere a segno il furto. La chiamata alle forze dell'ordine poco dopo l'1:00 della notte fra il 17 ed il 18 giugno in seguito alla segnalazione di un tentativo di furto in atto nel magazzino di giocattoli di via Giovanni Conti, poco distante dal mercato coperto di Val Melaina.

Intervenuti sul posto i poliziotti hanno trovato tre uomini che, dopo aver divelto una delle saracinesche del locale commerciale, prendevano a calci la vetrata di uno degli ingressi al fine di poter entrare nel negozio. Un tentativo sventato dagli agenti dei commissariati Villa Glori, Fidene e del Reparto Volanti.

Fermati dalla polizia i tre sono stati portati negli uffici del commissariato di via Enriquez. Identificati in tre italiani di 22, 26 e 27 anni, tutti con precendenti speficici, sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso e messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.