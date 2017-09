Rubano 1300 euro di prodotti cosmetici al supermercato, ladri in manette

Razzia di prodotti cosmetici in un supermercato di Centocelle dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato, con l’accusa di furto aggravato in concorso, tre cittadini romeni che avevano asportato numerosi prodotti di make up da un esercizio commerciale di viale Palmiro Togliatti.

Furto al supermercato di viale Togliatti

I tre complici, due donne e un uomo, di 29, 45 e 46 anni, tutti con precedenti, sono stati notati dal personale di vigilanza del supermercato che, quando li ha 'pizzicati' ad infilare i prodotti nelle loro borse, ha contattato il 112.

Recupertata la refurtiva

Giunti sul posto in pochi minuti, i Carabinieri hanno bloccato i tre ladri e recuperato tutta la refurtiva, del valore di circa 1.300 euro. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.