Ladri di notte al supermercato: fermati dalla polizia dopo inseguimento in auto

Ladri al supermercato di Casal Bruciato. Sono stati gli agenti del Reparto Volanti della polizia ad intervenire poco dopo la mezzanotte in via Arnaldo Cervesato dove 3 persone, che avevano tentato di entrare in un supermercato, si sono date alla fuga a bordo di autovettura.

Intercettati dai poliziotti, allertati da un testimone che aveva assistito alla scena, sono stati bloccati. Nel veicolo sono stati sequestrati attrezzi atti allo scasso e loro, identificati per tre cittadini romeni, due di 38 anni ed un 35enne, con precedenti di polizia, sono stati accompagnati egli uffici del commissariato San Lorenzo dove sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso.