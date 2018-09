Distruggono la vetrata del supermercato con un furgone e provano a rubare la cassa continua

Un furgone con un braccio meccanico. Questo il mezzo usato come ariete per spaccare la vetrina del supermercato con l'intento poi di caricare la cassa continua sullo stesso e darsi alla fuga. A sventare il tentativo gli agenti di polizia che hanno interrotto il lavoro della banda facendola fuggire a mani vuote. E' accaduto la notte del 20 settembre al Pam di via di Decima, a Mostacciano.

Ladri al supermercato Pam di via di Decima

I fatti sono accaduti poco dopo le 5:00 quando la banda è arrivata con un'auto ed il furgone nel parcheggio del supermercato. Dopo aver sfondato la vetrata dell'esercizio commerciale i ladri hanno agganciato la cassa continua al braccio meccanico. Ad intralciarli gli agenti delle volanti e del commissariato Spinaceto di polizia che una volta notato il mezzo nell'area di via di Decima sono intervenuti mettendo in fuga la banda.

Spaccata al supemercato di Poggio del Torrino

Fuggita a bordo di un'auto, la banda è riuscita a far perdere le proprie tracce lasciando in via di Decima sia il furgone che la cassaforte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona i malviventi sono attivamente ricercati dalle forze dell'ordine.